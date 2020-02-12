На мероприятии, посвященном 100-летию Башкортостана, выступили Алсу и ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
Каринэ Хабирова открыла выставку картин в Москве
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ufa.rbc.ru
Мотив экспозиции в Полномочном представительстве Башкортостана при Президенте РФ - башкирская народная легенда «Семь девушек».
Автором и идейным вдохновителем проекта выступила супруга Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. Она разработала концепцию и отобрала работы семи художников из разных районов республики.
Убирать картины из концертного зала полпредства не планируют: «Семь девушек» станут постоянной экспозицией и будут встречать гостей на каждом мероприятии.
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