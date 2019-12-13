Во всех театрах и музеях Башкортостана проходит акция «Счастливый билет»

В Башкортостане акция «Счастливый билет» продлится до 31 декабря. Заместитель Премьер-министра Правительства республики Фанур Ягафаров отметил, что учреждения сами определяют условия скидки.

Например, в РусДрамТеатре каждый понедельник — счастливый. Утром на сайте и в соцсетях учреждения будет сообщаться, на какие спектакли билеты можно купить по специальной цене.

В Театре кукол акция действует только на новогодние елки и спектакль «Косолапому не спится». Билеты можно купить со скидкой сорок процентов.

При покупке одного билета в Национальный музей Башкортостана получаете второй бесплатно. Акция также действует и на филиалы учреждения.