Горожанам предлагают немного вырваться из предновогодней суеты и почувствовать настроение праздника. Во всех театрах, музеях, филармониях, выставочных и концертных залах республики можно купить билет со скидкой до пятидесяти процентов.
Во всех театрах и музеях Башкортостана проходит акция «Счастливый билет»
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vk.com/ufarusdrama
В Башкортостане акция «Счастливый билет» продлится до 31 декабря. Заместитель Премьер-министра Правительства республики Фанур Ягафаров отметил, что учреждения сами определяют условия скидки.
Например, в РусДрамТеатре каждый понедельник — счастливый. Утром на сайте и в соцсетях учреждения будет сообщаться, на какие спектакли билеты можно купить по специальной цене.
В Театре кукол акция действует только на новогодние елки и спектакль «Косолапому не спится». Билеты можно купить со скидкой сорок процентов.
При покупке одного билета в Национальный музей Башкортостана получаете второй бесплатно. Акция также действует и на филиалы учреждения.
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