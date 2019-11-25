Оперный певец из Уфы выдвинут в двух номинациях. Жюри отметили спектакль «Итальянка в Алжире», в котором Ильдар Абдразаков исполнял одну из главных ролей, и его дебютный альбом Verdi.
Ильдар Абдразаков номинирован на Международную премию в области классической музыки
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instagram.com/ildarabdrazakov
Всего на премию номинировано 390 аудио- и видеозаписей 130 лейблов. Финалистов объявят 16 декабря, а победителей — 21 января. Церемония награждения состоится 30 апреля в Севилье. Об этом сообщило ИА «Башинформ».
Помимо этого, опера «Аттила» Ильдара Абдразакова вошла в лонг-лист премии «Золотая маска». Список наиболее заметных спектаклей сезона 2018–2019 составили эксперты, среди которых театровед Дина Годер, критик балета и современного танца Анна Гордеева и другие.
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