Ксения Собчак приехала на Куштау

Собчак прибыла с режиссером для съемок фильма о шиханах, фотографии и видео выкладывают пользователи соцсетей.

Протесты начались после того, как 30 июля на Куштау началась вырубка леса. Активисты пытались технику, но у «БСК» есть разрешение на разработку горы. Когда обстановка накалилась, в дело вмешался глава республики Радий Хабиров: на данный момент идут переговоры с обеими сторонами, разработка горы временно прекращена.

По словам Хабирова, если компромисс не будет найден до четвертого сентября, администрация распорядится придать Куштау статус особо охраняемой территории. Также республика сейчас рассматривает вариант выкупа контрольного пакета акций «БСК».