Минлесхоз Башкортостана разрешил «БСК» рубить лес на Куштау

Согласно заявлению БСК, в июне 2020 года «Сырьевая компания» заключила договор аренды лесного участка с Минлесхозом Башкортостана с правом на проведение геологоразведки.

В июле 2020 года с Минлесхозом согласована и вырубка деревьев, определены конкретные участки леса – они, по информации БСК, относятся к территориям лесного фонда, на которых вырубка разрешена.

Вырубка леса на Куштау началась 30 июля, активисты и местные жители пытаются помешать ей, их задерживает полиция и теснят сотрудники ЧОП «Вершина».

Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее БСК «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.

Одна из поправок в Конституцию, за/против которых голосовали в начале июля, гласит, что правительство обязано «осуществлять меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Тем не менее, власти Башкортостана считают, что Куштау должен разрабатываться, потому что остановить производство и оставить без работы тысячи людей – неприемлемый вариант. К тому же БСК платит почти 10 миллиардов рублей налогов ежегодно и должна отчислять в бюджет республики 700 миллионов рублей в год на социальные программы.