«Башкирская содовая компания» заявляет, что ее «дочка» «Сырьевая компания» имеет право на вырубку реликтовых деревьев на шихане Куштау, против которой выступают активисты.
Минлесхоз Башкортостана разрешил «БСК» рубить лес на Куштау
Согласно заявлению БСК, в июне 2020 года «Сырьевая компания» заключила договор аренды лесного участка с Минлесхозом Башкортостана с правом на проведение геологоразведки.
В июле 2020 года с Минлесхозом согласована и вырубка деревьев, определены конкретные участки леса – они, по информации БСК, относятся к территориям лесного фонда, на которых вырубка разрешена.
Вырубка леса на Куштау началась 30 июля, активисты и местные жители пытаются помешать ей, их задерживает полиция и теснят сотрудники ЧОП «Вершина».
Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее БСК «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.
Одна из поправок в Конституцию, за/против которых голосовали в начале июля, гласит, что правительство обязано «осуществлять меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».
Тем не менее, власти Башкортостана считают, что Куштау должен разрабатываться, потому что остановить производство и оставить без работы тысячи людей – неприемлемый вариант. К тому же БСК платит почти 10 миллиардов рублей налогов ежегодно и должна отчислять в бюджет республики 700 миллионов рублей в год на социальные программы.
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