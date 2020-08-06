Война за Куштау: полиция задерживает активистов, «Гринпис» обратилась в прокуратуру

Как сообщает «Коммерсантъ», активисты Фаиль Алсынов и Григорий Горовой были задержаны полицией. Первому АО «Сырьевая компания» (имеет лицензию на разработку шихана, связана с «Башкирской содовой компанией») предъявила обвинение в краже колышек и оградительных лент. Алсынов утверждает, что к лентам не приближался.

Международная экологическая организация «Гринпис» обратилась к генпрокурору России, так как Куштау относится к землям лесного фонда в категории «лесопарковые зоны», а Лесной кодекс запрещает разведку и добычу полезных ископаемых на таких территориях.

Кроме того, вырубка лесов и уничтожение горы угрожает краснокнижным видам растений и животных, обитающим в данной зоне – это прямое нарушение ФЗ «Об охране окружающей среды».

Тем временем председатель Совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что разработка шихана все равно продолжится, а «те, кто пытается изображать народный бунт – допрыгаются».

При этом ранее «Башинформ» рекламировал важность поправок в Конституцию, ведь они обязывают Правительство «осуществлять меры, направленные на сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».

Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее БСК «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.