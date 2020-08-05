Уфимцев приглашают принять участие в акции в защиту Куштау

В воскресенье, девятого августа, неравнодушные выстроятся в «живую цепь» вокруг Куштау, соблюдая дистанцию в полтора метра. Акция стартует в 12 часов, сбор – напротив «Медвежьего хутора», при себе иметь маски и перчатки.

Сейчас местные жители пытаются блокировать проезд спецтехники к шихану: 30 июля там началась вырубка леса. Собралось множество протестующих, но на стороне БСК полиция и сотрудники ЧОП «Вершина».

Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее БСК «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.