Активисты пытаются отстоять Шихан Куштау в окрестностях Стерлитамака, отданный под разработку Башкирской содовой компании. Недавно там началась вырубка реликтовых деревьев.
Уфимцев приглашают принять участие в акции в защиту Куштау
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В воскресенье, девятого августа, неравнодушные выстроятся в «живую цепь» вокруг Куштау, соблюдая дистанцию в полтора метра. Акция стартует в 12 часов, сбор – напротив «Медвежьего хутора», при себе иметь маски и перчатки.
Сейчас местные жители пытаются блокировать проезд спецтехники к шихану: 30 июля там началась вырубка леса. Собралось множество протестующих, но на стороне БСК полиция и сотрудники ЧОП «Вершина».
Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит 43 краснокнижных вида животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее БСК «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.
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