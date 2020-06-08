Жители Башкортостана могут получить призы за сбор мусора

Проект «Чистые игры» организовал петербуржец Дмитрий Иоффе, это своеобразная система экологических квестов и конкурсов, благодаря которой в России ежегодно убирают сотни тонн мусора.

Для участия в конкурсе вы можете в одиночку либо с семьей просто собрать мусор на улице или на природе и сделать фотографии на фоне собранного мусора перед отправкой в контейнер.

Эти фото надо до 23:59 30 июня опубликовать во ВКонтакте или Instagram, поставив хэштег #боймусору и указав аккаунт @clean_games, чтобы вас могли найти. Также обязательно указать населенный пункт, в котором вы проживаете.

Основные номинации:

1. Герой труда – тот участник, что собрал больше всех мешков с мусором.

2. Супер-герой – номинация для тех, кто регулярно убирает мусор и уже стал известным персонажем.

3. Герой раздельного труда – тот участник, который больше всех собрал мусора раздельно и сдал его в переработку.

4. Герои семейного труда – участник, который убирал мусор с семьей больше и интереснее других.

5. Внимательный герой – участник, который особо тщательно убирал мелкий мусор.

Спец-номинации

1. Герой креативного труда – участник, придумавший необычный и интересный способ уборки мусора.

2. Герой корпоративного труда – корпоративный волонтер (сотрудник компании), который собрал больше всех мешков мусора.

3. Герой государственного труда – чиновник, который собрал мусора больше всех остальных чиновников.

4. Народный герой – участник, который получил больше всех лайков за свои публикации.

Также есть региональные номинации, их объявят позднее.

Призы

Победитель в номинации «Супер-герой» получит специальный приз от «ВКонтакте».

Все победители во всех регионах получат брендированные прорезиненные перчатки для сбора мусора.

Другие подарки от спонсоров будут объявлены позднее.

Важно:

– итоги конкурса подведут пятого июля на странице «Чистых игр». Каждый участник может победить только в одной номинации;

– профиль участника и сама публикация должны быть доступны для просмотра всем;

– на фото обязательно должны быть именно участники конкурса;

– можно сделать фотографии «до/после», можно дополнительно снять видео;

– чтобы увеличить шансы на победу, можно написать на листе бумаги #боймусору и держать ее в руках во время съемки;

– в посте укажите, сколько мешков мусора вы собрали;

– используйте формат поста на стене или Stories;

– постов можно делать сколько угодно. Если убираетесь несколько раз и делаете несколько постов – это только повысит ваши шансы на победу;

– во ВКонтакте или Instagram личным сообщением можно рассказать о человеке, который активно борется с мусором – организаторы сами пригласят его к участию в конкурсе.