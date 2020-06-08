Международный проект «Чистые игры» запускает премию «Борцов с мусором» для тех, кто по-настоящему хочет жить в чистой и здоровой среде.
Жители Башкортостана могут получить призы за сбор мусора
Проект «Чистые игры» организовал петербуржец Дмитрий Иоффе, это своеобразная система экологических квестов и конкурсов, благодаря которой в России ежегодно убирают сотни тонн мусора.
Для участия в конкурсе вы можете в одиночку либо с семьей просто собрать мусор на улице или на природе и сделать фотографии на фоне собранного мусора перед отправкой в контейнер.
Эти фото надо до 23:59 30 июня опубликовать во ВКонтакте или Instagram, поставив хэштег #боймусору и указав аккаунт @clean_games, чтобы вас могли найти. Также обязательно указать населенный пункт, в котором вы проживаете.
Основные номинации:
1. Герой труда – тот участник, что собрал больше всех мешков с мусором.
2. Супер-герой – номинация для тех, кто регулярно убирает мусор и уже стал известным персонажем.
3. Герой раздельного труда – тот участник, который больше всех собрал мусора раздельно и сдал его в переработку.
4. Герои семейного труда – участник, который убирал мусор с семьей больше и интереснее других.
5. Внимательный герой – участник, который особо тщательно убирал мелкий мусор.
Спец-номинации
1. Герой креативного труда – участник, придумавший необычный и интересный способ уборки мусора.
2. Герой корпоративного труда – корпоративный волонтер (сотрудник компании), который собрал больше всех мешков мусора.
3. Герой государственного труда – чиновник, который собрал мусора больше всех остальных чиновников.
4. Народный герой – участник, который получил больше всех лайков за свои публикации.
Также есть региональные номинации, их объявят позднее.
Призы
Победитель в номинации «Супер-герой» получит специальный приз от «ВКонтакте».
Все победители во всех регионах получат брендированные прорезиненные перчатки для сбора мусора.
Другие подарки от спонсоров будут объявлены позднее.
Важно:
– итоги конкурса подведут пятого июля на странице «Чистых игр». Каждый участник может победить только в одной номинации;
– профиль участника и сама публикация должны быть доступны для просмотра всем;
– на фото обязательно должны быть именно участники конкурса;
– можно сделать фотографии «до/после», можно дополнительно снять видео;
– чтобы увеличить шансы на победу, можно написать на листе бумаги #боймусору и держать ее в руках во время съемки;
– в посте укажите, сколько мешков мусора вы собрали;
– используйте формат поста на стене или Stories;
– постов можно делать сколько угодно. Если убираетесь несколько раз и делаете несколько постов – это только повысит ваши шансы на победу;
– во ВКонтакте или Instagram личным сообщением можно рассказать о человеке, который активно борется с мусором – организаторы сами пригласят его к участию в конкурсе.
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