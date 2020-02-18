Пещера Шульган-Таш войдет в Список всемирного наследия

Рисунки эпохи палеолита Каповой пещеры уже отмечены в предварительном списке ЮНЕСКО. Номинационное досье готовят около 20 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Кемерово и Казахстана.

Для защиты и изучения наскальной живописи Шульган-Таш строится музейный комплекс рядом с пещерой, также планируют заняться развитием заповедника, провести высокоскоростной интернет и улучшить состояние дорог для привлечения новых туристов.

Сейчас посмотреть на Шульган-Таш приезжает порядка 35-45 тысяч туристов в год, основной наплыв приходится на июль и август. Благодаря включению в перечень ЮНЕСКО и развитию сервиса поток туристов надеются увеличить до 150 тысяч в год.