Для включения Шульган-Таш в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Россия должна составить так называемое номинационное досье, сделать это планируют к декабрю.
Пещера Шульган-Таш войдет в Список всемирного наследия
-
worldrockart.ru
Рисунки эпохи палеолита Каповой пещеры уже отмечены в предварительном списке ЮНЕСКО. Номинационное досье готовят около 20 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Кемерово и Казахстана.
Для защиты и изучения наскальной живописи Шульган-Таш строится музейный комплекс рядом с пещерой, также планируют заняться развитием заповедника, провести высокоскоростной интернет и улучшить состояние дорог для привлечения новых туристов.
Сейчас посмотреть на Шульган-Таш приезжает порядка 35-45 тысяч туристов в год, основной наплыв приходится на июль и август. Благодаря включению в перечень ЮНЕСКО и развитию сервиса поток туристов надеются увеличить до 150 тысяч в год.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.