В центре Уфы снесут частные дома

Перестроят квартал между улицами Айской, Мингажева, Революционной и 8 марта. Сейчас там расположены учебные корпуса УГАТУ и финансового колледжа, детский сад №240, школа №44 и многоквартирные дома.

Застройщики предложили убрать из квартала три жилых частных дома, 14 нежилых зданий, бойлерную, еще две постройки и металлические гаражи, депутаты поддержали предложенную планировку.

На этом месте разместят крытые автостоянки и здания для ВУЗа и школы. На первом этапе строительства расширят территорию школы и детского сада, затем благоустроят ближайшие дворы, построят спортивный комплекс для УГАТУ и сквер внутри квартала.