Новый проект планировки квартала подразумевает снос нескольких объектов в Советском районе. Среди них – частные дома и гаражи.
В центре Уфы снесут частные дома
Перестроят квартал между улицами Айской, Мингажева, Революционной и 8 марта. Сейчас там расположены учебные корпуса УГАТУ и финансового колледжа, детский сад №240, школа №44 и многоквартирные дома.
Застройщики предложили убрать из квартала три жилых частных дома, 14 нежилых зданий, бойлерную, еще две постройки и металлические гаражи, депутаты поддержали предложенную планировку.
На этом месте разместят крытые автостоянки и здания для ВУЗа и школы. На первом этапе строительства расширят территорию школы и детского сада, затем благоустроят ближайшие дворы, построят спортивный комплекс для УГАТУ и сквер внутри квартала.
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