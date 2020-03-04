Уфа – единственный крупный город России, в котором нет ни одной пешеходной улицы. Сегодня в мэрии объявили, что определились с ее будущим расположением.
В центре Уфы появится свой «Арбат»
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Фото: Игорь Герман
По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, наиболее подходящий вариант для обустройства уфимского «Арбата» – это улица Октябрьской революции, так как на ней сохранились дома конца 19 – начала 20 века.
Обсуждение создания пешеходной улицы в Уфе началось еще несколько лет назад. В прошлом году представили два проекта: участок улицы Советской между Октябрьской революции и Пушкина с выходом на сквер Маяковского, а также улица вдоль «Арт-квадрата».
Вторую пешеходную улицу могут обустроить в микрорайоне Черниковка. Если проект утвердят, она расположится рядом с Первомайской.
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