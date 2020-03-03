Раньше в этой местности были сады и гаражные кооперативы, которые сносили с 2018 года, а сейчас идет застройка жилыми домами, в основном высотками.
В Уфе по улице Рудольфа Нуреева пустят общественный транспорт
В ближайшее время в микрорайоне планируют построить многофункциональный детский центр и открыть новую пятиэтажную поликлинику бульваре Давлеткильдеева.
На месте недостроенного торгового центра Plaza на улице Комсомольской откроют многоуровневую крытую парковку, так как в Уфе переизбыток торговых площадей и острая нехватка парковочных мест. Новая парковка площадью 7,9 квадратных километров будет рассчитана на 1458 мест.
Автобусы и троллейбусы планируют пустить по улице Рудольфа Нуреева, ее соединят с Комсомольской и трамвайными рельсами по улице Архитектора Рехмукова и вдоль бульвара Давлеткильдеева.
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