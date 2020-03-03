В Уфе по улице Рудольфа Нуреева пустят общественный транспорт

В ближайшее время в микрорайоне планируют построить многофункциональный детский центр и открыть новую пятиэтажную поликлинику бульваре Давлеткильдеева.

На месте недостроенного торгового центра Plaza на улице Комсомольской откроют многоуровневую крытую парковку, так как в Уфе переизбыток торговых площадей и острая нехватка парковочных мест. Новая парковка площадью 7,9 квадратных километров будет рассчитана на 1458 мест.

Автобусы и троллейбусы планируют пустить по улице Рудольфа Нуреева, ее соединят с Комсомольской и трамвайными рельсами по улице Архитектора Рехмукова и вдоль бульвара Давлеткильдеева.