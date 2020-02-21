В Зеленой Роще появится «Башкирский Лувр»

Идея проекта – объединить всю культуру башкирского народа в одном месте. В состав комплекса войдут музей, хранилище археологических находок и несколько тематических участков.

На этих участках соберут самые разные культурные объекты: усадьбы башкирских коневодов и пчеловодов, выставки национальных блюд и экспозиции по мотивам народных эпосов.

Комплекс назовут «Атайсал – земля предков», и главным его элементом будет здание фондохранилища в виде горы, которое директор музея-заповедника «Древняя Уфа» Гаухар Батталова назвала «Башкирским Лувром». Дата завершения строительства пока неизвестна.