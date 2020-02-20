Стало известно, как будет выглядеть исторический центр Бирска

Площадь перед Троицким собором сделают полностью пешеходной, изменится вид ближайших к площади скверов имени Ленина и Александра Матросова.

Авторы проекта старались сохранить самобытность исторического центра города, сделав при этом улицы более удобными и доступными, то есть никаких современных построек из стекла и бетона не будет.

В мае 2019 года Бирск, Ишимбай и Белебей победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В этом году республика подала на конкурс еще 11 заявок, результаты будут известны в ближайшее время.