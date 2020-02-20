Радий Хабиров опубликовал в соцсетях проект обновления центра города Бирск. Строительство планируют завершить до конца 2020 года.
Стало известно, как будет выглядеть исторический центр Бирска
Площадь перед Троицким собором сделают полностью пешеходной, изменится вид ближайших к площади скверов имени Ленина и Александра Матросова.
Авторы проекта старались сохранить самобытность исторического центра города, сделав при этом улицы более удобными и доступными, то есть никаких современных построек из стекла и бетона не будет.
В мае 2019 года Бирск, Ишимбай и Белебей победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В этом году республика подала на конкурс еще 11 заявок, результаты будут известны в ближайшее время.
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