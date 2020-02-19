В Уфе назовут улицу в честь тренера «Салавата Юлаева»

После нескольких лет обсуждений ветераны и тренеры «Салавата Юлаева» обратились с просьбой напрямую к Главе Башкортостана, и он поднял этот вопрос в горсовете Уфы.

По словам Радия Хабирова, переименование какой-либо из уже существующих улиц создаст неудобства для жителей. Именем Сергея Михалева можно будет назвать улицу в одном из новых микрорайонов, этот вопрос решится в марте.

Сергей Михалев занимал пост главного тренера «Салавата Юлаева» семь лет, под его руководством клуб завоевал золотую медаль в сезоне 2007-2008 чемпионата России, это один из двух главных трофеев уфимской команды. Вместе с молодежной сборной Михалев выиграл серебро на чемпионате мира в 2006 году.