Для жителей Уфы запущена онлайн-анкета, которая поможет администрации при составлении Генерального плана города до 2040 года.
Уфимцы могут принять участие в планировании города до 2040 года
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kudaufa.ru
Специалисты Института Генплана Москвы и главный архитектор Уфы Олег Байдин рассказали о разработке проекта Генерального плана города до 2040 года.
На улицы Уфы вернутся трамваи и будут играть большую роль в транспортном обеспечении, соединяя север и юг города, а также Инорс, Сипайлово и Лихачевский промузел с центральными районами.
Дать оценку своему району и сообщить о том, чего ему не хватает, вы можете, заполнив онлайн-анкету по ссылке.
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