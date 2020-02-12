Уфимцы могут принять участие в планировании города до 2040 года

Специалисты Института Генплана Москвы и главный архитектор Уфы Олег Байдин рассказали о разработке проекта Генерального плана города до 2040 года.

На улицы Уфы вернутся трамваи и будут играть большую роль в транспортном обеспечении, соединяя север и юг города, а также Инорс, Сипайлово и Лихачевский промузел с центральными районами.

Дать оценку своему району и сообщить о том, чего ему не хватает, вы можете, заполнив онлайн-анкету по ссылке.