Строительство Восточного выезда из Уфы возобновили

Строительство тоннеля началось еще в 1992 году. Сейчас в Уфе продолжают достраивать выезд из центральной части города на федеральную трассу М5: для этого построят 10 км скоростной четырехполосной трассы, мост с эстакадой через реку Уфу и два отсека подземного тоннеля по две полосы в каждом. Восточный выезд объединит трассы М5 и М7 и поможет развивать столицу в сторону Зауфимья, в котором планируют построить жилые микрорайоны.

Стоимость строительства составит 33,5 млрд рублей. Проект профинансируют за счет средств капитального гранта на 24,5 млрд рублей, а также – из средств частных инвесторов. 4,5 млрд рублей выделят из бюджета республики.

«Долгое время тоннель был обузой для нашего бюджета. Чтобы он просто не обвалился, приходилось тратить от 100 до 300 миллионов рублей в год. Это был «чемодан без ручки»: нести тяжело, бросить жалко….На сегодня это один из самых крупных транспортных проектов в России, реализуемый по механизмам государственно-частного партнерства», – написал в соцсети глава региона Радий Хабиров.

По словам председателя Госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова, автомобильный трафик на «Восточном выезде» достигнет 20 тысяч машин в сутки. Проезд будет платным: раньше озвучивалась сумма в 100 рублей. Запланированы развязки на пересечении с дорогой Федоровка – Шакша, а для местных жителей по мосту предусмотрят пешеходное движение.