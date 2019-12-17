На Дне урбанистики показали, какими станут общественные пространства Башкортостана

В лайфстайл-центре «Башкирия» между Министерством ЖКХ и Институтом развития городов было подписано соглашение в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам советника Главы региона Радия Хабирова по развитию общественных пространств Ольги Сарапуловой, стратегия — документ, определяющий приоритетные общественные пространства в каждом городе. Например, в Янауле — елочная площадь, в Сибае — парк им. Мажита Гафури, в Агиделе — пешеходный центр, в Ишимбае — городская площадь.

На Дне урабанистики также выступали шесть спикеров, один из которых был дизайнер из Италии и автор новогодней иллюминации в Уфе Валерио Фести. Он прочитал лекцию «Город света».

После состоялся Urban Battle, где две команды, состоящие из общественников, журналистов и блогеров, под руководством урбанистов разработали проект городской площади и защитили его перед публикой.