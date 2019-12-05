Два здания Уфы вошли в список «самых страшных и бездарных зданий России»

Первое здание, которое расположилось на 87 месте рейтинга — это корпус БГМУ №10. А ближе к первым позициям, на 25 месте, находится спортивный комплекс «Динамо».

«Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда "о вкусах не спорят, "дело вкуса", "на вкус и цвет товарища нет"... Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус. Друзья, дурной вкус как раз существует. Существует плохая музыка, существует плохая литература и существует плохая архитектура. Но в архитектуре последствия дурновкусия куда губительней, чем в других видах искусства», — написал блогер.

С полным списком уродливых зданий в России ознакомиться (и порадоваться, что в Уфе их всего два) можно по ссылке. Кстати, этим летом Илья Варламов написал пост о том, почему другим городам стоит брать пример с Уфы: 11 апреля в Башкортостане вступил в силу закон о штрафах за парковку на газонах, клумбах и детских площадках, а также проезд по ним.