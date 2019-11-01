Список наиболее заметных спектаклей сезона 2018–2019 составили эксперты, среди которых театровед Дина Годер, критик балета и современного танца Анна Гордеева и другие.
Опера «Аттила» Ильдара Абдразакова вошла в лонг-лист премии «Золотая маска»
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bashopera.ru
Всего в лонг-лист вошли 110 спектаклей, среди которых две постановки из Уфы － «Аттила» Ильдара Абдразакова и «Зыковы» Дениса Хусниярова.
Премьера «Аттилы» состоялась 27 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета. О своем режиссерском дебюте Ильдар Абдразаков рассказал в нашем материале.
Первый показ спектакля «Зыковы» прошел 18 сентября в Русдрамтеатре. Критикам понравилась работа художников Марии Лукки и Александра Мохова.
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