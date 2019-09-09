В Уфе пройдет концерт, посвященный Рудольфу Нурееву

В рамках XXII Международного фестиваля балетного искусства состоится гала-концерт, посвященный великому танцовщику. Он пройдет в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Солисты крупных театров исполнят хореографические номера, связанные с творчеством Рудольфа Нуреева: фрагменты из балетов «Журавлиная песнь», «Корсар», «Сильфида», «Дон Кихот» и «Жизель». Также будут исполнены Pas de deux из балета «Пламя Парижа» и «Октет», подготовленный специально для концерта с участием молодых артистов балетной труппы Уфы.

В этот вечер на сцену выйдут солисты театров «Кремлевский балет», Мариинского театра, Татарского академического государственного театра оперы и балета и Словацкого национального театра. Концерт пройдет 15 сентября в 18.00.