В Уфе пройдет кастинг в студию творческого развития Константина Хабенского

Студия «Хахачу» объявила набор в группу по актерскому мастерству, хореографии и вокалу. Кроме этого, ученики будут изучать театральную режиссуру, испанский язык и живопись. По словам основателей проекта, первое время дети будут учиться ориентироваться, выстраивать коммуникации на сцене и развивать творческие навыки.

На кастинг приглашаются мальчики и девочки от 4 до 17 лет. К прослушиванию необходимо подготовить небольшое стихотворение, басню, небольшое произведение в прозе и отрывок из песни. 7 и 8 сентября встречи пройдут с 10.00 до 15.00 в развлекательном комплексе «Огни Уфы», а в здании Детской филармонии – 14,15, 21, 22, 28 и 29 сентября.