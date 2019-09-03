Стала известна программа фестиваля уличных театров «Айда фест»

За два дня на улицах города выступят 19 театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Альметьевска, Туймазов и Уфы.

6 и 7 сентября в Уфе впервые пройдет фестиваль уличных театров: в течение двух дней в сквере «Арт-Квадрата», на площади перед «Гостиным двором» и в театральном сквере пройдут более 40 спектаклей, перформансов, карнавальных шествий и концертов.

Фестиваль начнется с карнавала: с 16.00 от сквера «Арт-Квадрата» шествие пройдет по улицам Ленина, Чернышевского, М. Карима и Пушкина. Затем перед «Гостиным двором» состоится официальное открытие фестиваля, после которого до самого вечера одновременно будут работать все три сцены.

7 сентября с 12.00 в «Арт-Квадрате» начнутся показы спектаклей для детей, и там же с 17.00 пройдет «Открытый микрофон», где выступят поэты и музыканты. С 16.00 начнут работу площадки перед «Гостиным двором» и театральным сквером.

Финалом фестиваля станет спектакль «Обряд» театра «Пластилиновый дождь» из Самары в «Арт-Квадрате», после которого состоится концерт и праздничный фейерверк.