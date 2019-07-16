Стала известна программа фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева

С 7 по 24 сентября в Уфе пройдет 22-й Международный фестиваль балетного искусства им. Рудольфа Нуреева. Он станет самым продолжительным за всю свою историю. На сцене Башкирского театра оперы и балета выступят настоящие звезды – солисты Большого театра, Государственного Кремлевского дворца, Мариинского и Михайловского театров, Словацкого национального театра и Баварского государственного балета.

Кроме того, в программе выступление балетных трупп Екатеринбургского и Челябинского театра оперы и балета. Челябинцы, к примеру, представят «Анну Каренину» и балет-кантату «Кармина Бурана».

Откроет фестиваль «Шахерезада», «Шопениана», «Половецкие пляски» Московского детского музыкальный театр имени Н.И. Сац. В рамках фестиваля пройдет три гала-концерта: первый с фрагментами из балетов П.И. Чайковского будет 10 сентября, второй с хореографическими номерами, связанными с репертуаром Рудольфа Нуреева, пройдет 15 сентября. Закроет большое событие Гала-концерт, посвященный творчеству выдающегося хореографа Ю.Н. Григоровича.