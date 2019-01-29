Уфимский режиссер стал худруком нового театра в Санкт-Петербурге

– «Левендаль» - театр открытий. Мы создаем театр для людей, которые находятся в поиске нового и нестандартного. Театр Левендаль не показывает прописные истины, он вместе со зрителем отправляется на поиски настоящего и неизведанного. Наш зритель – это тот, кто готов быть сопричастным к созданию искусства, - рассказал Искандер Сакаев изданию «Театр».

Уже распланированы показы постановок на февраль. В репертуаре в основном детские спектакли, но есть и два взрослых. «Можно попросить Нину?» Кира Булычева и «Идиот. Финал» по роману Достоевского. Оба произведения Искандер Сакаев поставил сам.

Художественный руководитель театра родился в Оренбурге, в 1995 году окончил режиссерский факультет Уфимского института искусств, параллельно учился в мастерской Булата Мансурова. Уже в 1997 году стал главным режиссером русской труппы Молодежного театра республики Башкортостан и в 1999 году создал Малую сцену. После этого, в 1999 году поступил в магистратуру Школы-студии МХАТ и был приглашен в Александринский театр в Санкт-Петербурге.