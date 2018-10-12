Уфимка выиграла независимый международный конкурс драматургов

Наталья Мошина из Уфы стала дипломантом независимого конкурса «Исходное событие – XXI век». Жюри высоко отметили ее пьесу для одной актрисы «Розовое платье с зеленым пояском».

В конкурсе участвовало почти 400 пьес авторов из России и ближнего зарубежья. Работы разделили на три категории – «XXI век», «Жизнь замечательных людей» и «Одинокий артист». Работа Натальи попала в третью категорию, так как была написана для единственного исполнителя. Главная героиня –Наталья Прозорова из «Трех сестер» Чехова, она рассказывает свою версию событий, раскрываясь в ином свете.

Все пьесы-победители будут представлены в лаборатории «Кафедра драматургии», которая пройдет 20 октября. Сам спектакль, поставленный театром «Большая медведица» покажут 23 октября в новом театральном центре «Свободный» в Москве.