Уфимский театр вошел в список лучших по версии «Яндекса»

«В это трудно поверить, но высококлассный театр можно найти в глухой тайге, в никому не известных промышленных городах и за полярным кругом», - говорят авторы рейтинга из 19 театров от «Яндекса».

В их подборку попал и Башкирский академический театр имени Мажита Гафури, расположенный в 1351 километре от Москвы. Составители рейтинга перечислили основные достоинства: сильный метафорический театр, вечные темы и на редкость профессиональная трупп.

В подборку также попали два театра из Казани, Перми и Екатеринбурга, и сразу три театра Новосибирска. Отметили авторы ярославский театр имени Федора Волкова, камерный театр в Воронеже, «Грань» в Новокуйбышевске, Заполярный театр драмы имени Маяковского в Норильске и крохотный театр «Поиск» в таежном Лесосибирске.