Премьера спектакля «Наши» в жанре документального театра

Спектакль «Наши» - один из творческих результатов театрально-фольклорной экспедиции «Замандаш», прошедшей в августе 2016 года по Бурзянскому, Абзелиловском и Баймакскому районам республики. В течение семи дней участники изучили более десяти деревень, общаясь с сельскими жителями, готовыми поделиться своими историями. Среди них и есть те, которые ожили на сцене в «Наших». В спектакле можно будет встретить самых разных бабушек — артисток фольклорного ансамбля, хранительниц народного творчества; давно забытых своими детьми и внуками; помнящих первую любовь на протяжении всей жизни; божьих одуванчиков, не желающих стареть.

«В основу вербатима вошли реальные рассказы бабушек, их размышления и воспоминания. Так диктует особый жанр документального театра — актеры рассказывают услышанные истории реальных людей, но не через «я в предлагаемых обстоятельствах», а через максимальное приближение к первоисточнику — «донору», по манере речи, жестам, внешнему сходству. Пять 20-летних девушек воплощают записанные ими истории в драматический сюжет», — рассказали организаторы проекта.

Источник: Башинформ