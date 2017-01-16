В "Золотой маске 2017" примут участие два башкирских театра

13 апреля на сцене театра «Новая опера» будет показана опера «Геракл». Музыкальный руководитель оперы и дирижер-постановщик - заслуженный артист республики Башкортостан Артем Макаров номинирован на «Лучшую работу дирижера», а солистка, исполняющая роль Иолы – Диляра Идрисова – на «Лучшую женскую роль».

15 апреля на сцене «Геликон-опера» будет представлена опера «Орлеанская дева». Главная героиня, исполнительница роли Иоанны в опере – Надежда Бабинцева представлена в номинации «Лучшая женская роль».

В Уфе постановку «Геракл» можно будет увидеть на сцене Башкирского театра оперы и балета 4 февраля и «Орлеанскую деву»3 марта .



Также в рамках фестиваля экспертным советом «Золотой маски» был сформирован Лонг-лист (список наиболее заметных спектаклей сезона 2015-2016 гг.), в который вошел спектакль Башкирского государственного академического театра драмы им.М.Гафури «Джут» в постановке Айрата Абушахманова. В программе «Маска плюс 2017» спектакль «Джут» покажут 3 марта в Центре им.Вс.Мейерхольда. В Уфе постановку можно увидеть 29 января 2017 года.

Источник: министерство культуры Республики Башкортостан