Премьера балета "Легенда о любви"

14 января в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится премьера балета в трех действиях "Легенда о любви", либретто для которого турецкий поэт и драматург Назым Хикмет создал на основе своей драмы "Ферхад и Ширин".

2016 год стал для спектакля юбилейным: впервые он предстал зрителю пятьдесят пять лет назад в Мариинском театре. Тогда "Легенда о любви" была поставлена Юрием Григоровичем вместе с крупнейшим театральным художником Симоном Вирсаладзе. С тех пор восточную историю ставили десятки раз разные балетмейстеры в России и за рубежом. Уфимская премьера станет двенадцатой в числе постановок спектакля, над которыми работал Юрий Григорович.



