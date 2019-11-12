«Уфимец» сыграет с чемпионом Суперлиги-1

В этом сезоне соперник еще не проигрывал, пишет информагентство «Башинформ». «Уфимец» одержал три победы.

Лидер команды Глеб Герасименко не знает, смогут ли они выиграть чемпионов Суперлиги-1. Но «Уфимец» будет стараться показать хорошую игру.

Он также сказал, что нет ничего страшного в поражениях. «У всех команд бывают провальные игры», － считает Глеб Герасименко.

Матч «Уфимец» － «Самара» пройдет 13 ноября в 19:00 в спорткомплексе БГАУ по адресу: улица 50-летия Октября, 34.