В Уфе пройдут международные Студенческие Игры боевых искусств

II Евразийские Студенческие Игры боевых искусств включат в себя соревнования в восьми видах спорта: айкидо, тайский бокс, самбо, кикбоксинг, рукопашный бой, всестилевое каратэ, борьба на поясах и тхэквондо.

Организаторы предполагают, что Игры боевых искусств помогут пропагандировать здоровый образ жизни, развитие студенческого спорта и укрепят межнациональную дружбу народов России и стран Евразии.

Соревнования пройдут с 14 по 17 ноября в Башкирском государственном аграрном университете. Победители и призеры игр примут участие в финальном этапе «Всероссийских студенческих Игр боевых искусств», который пройдет в Москве.