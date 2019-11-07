В следующем году город вновь примет этап Лиги нации. Участниками станут сборные России, Южной Кореи, Сербии и Канады.
В Уфе пройдет этап женской волейбольной Лиги нации
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rsport.ria.ru
С 9 по 11 июня в Уфе пройдет женский этап волейбольной Лиги нации. Об этом сообщил «РИА Новости» генсекретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.
В городе уже два раза проходили этапы Лиги нации, но в 2018 и 2019 годах приезжали мужские сборные.
В 2022 году город также примет мужской чемпионат мира. В мае Международная федерация волейбола назвала Уфу в числе городов, где состоятся матчи. Они еще пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казане, Красноярске, Новосибирске, Ярославле и Кемерово.
После этого объявления Глава Башкортостана Радий Хабиров написал в соцсетях, что это «еще один аргумент», чтобы построить в Уфе новый центр волейбола.
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