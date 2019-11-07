В этом сезоне для волейбольной команды из Уфы эта уже третья победа. До этого «Урал» обыграл клубы «Динамо-ЛО» и «Енисей».
Волейбольный клуб «Урал» одержал победу над «Югрой-Самотлор»
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vk.com/volleyufa
Встреча «Урал» － «Югра-Самотлор» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Уфы. Игра прошла на стадионе «Динамо».
Первый сет для клуба «Урал» прошел без трудностей － 25:14. Во второй партии одержали победу соперники из Нижневартовска － 20:25. Третий и четвертый сеты за командой из Уфы. «Урал» выиграл две партии со счетом 25:21.
Следующая встреча состоится с клубом «Газпром-Югра» из Сургута в эту субботу на стадионе «Динамо». Начало в 17:00.
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