Волейбольный клуб «Урал» одержал победу над «Югрой-Самотлор»

Встреча «Урал» － «Югра-Самотлор» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Уфы. Игра прошла на стадионе «Динамо».

Первый сет для клуба «Урал» прошел без трудностей － 25:14. Во второй партии одержали победу соперники из Нижневартовска － 20:25. Третий и четвертый сеты за командой из Уфы. «Урал» выиграл две партии со счетом 25:21.

Следующая встреча состоится с клубом «Газпром-Югра» из Сургута в эту субботу на стадионе «Динамо». Начало в 17:00.