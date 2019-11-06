Во Дворце спорта пройдет Международный турнир по джиу-джитсу среди профессионалов. Бороться за титул чемпиона Евразии приедут спортсмены из Бразилии, Польши и Казахстана.
В Уфе Джефф Монсон будет защищать титул чемпиона Евразии
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instagram.com/jeff_monson_official
Чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон будет выступать в составе команды Башкортостана. В финале он встретится с обладателем черного пояса Александром Чистовым.
Соревнования пройдут 1 декабря в 18:30.
В мае прошлого года Владимир Путин предоставил спортсмену гражданство России, а в декабре он стал почетным членом Федерации джиу-джитсу Башкортостана.
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