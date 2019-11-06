В Уфе Джефф Монсон будет защищать титул чемпиона Евразии

Чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон будет выступать в составе команды Башкортостана. В финале он встретится с обладателем черного пояса Александром Чистовым.

Соревнования пройдут 1 декабря в 18:30.

В мае прошлого года Владимир Путин предоставил спортсмену гражданство России, а в декабре он стал почетным членом Федерации джиу-джитсу Башкортостана.