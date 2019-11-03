Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира в США

Шорт-трекист Семен Елистратов занял первое место на этапе Кубка мира на дистанции 1500 метров. Следом за ним идет Ким Дон Ук из Кореи. Бронзовую медаль взял Александр Шульгинов из России.

Следующий этап пройдет 8 ноября в Монреале.

Семен Елистратов рассказал в нашем материале, как относится к своим победам. «Просто тренируюсь с утра до вечера, и это мне возвращается бумерангом», — считает шорт-трекист.