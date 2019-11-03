Борец из Уфы завоевал золото на первенстве мира по греко-римской борьбе

Ислам Опиев, студент БГАУ, взял золото. В финале он победил борца из Японии Кодаи Сакурабу. Другой борец из Башкортостана стал бронзовым призером. В полуфинале Фадис Валитов уступил Левани Кавжарадзе из Грузии.

Глава региона Радий Хабиров написал в соцсетях, что для республики это «очень важные победы», так как в 2021 году в Башкортостане состоится Чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. «Мы уже сейчас подтверждаем, что мы этого достойны!» — прокомментировал руководитель республики.