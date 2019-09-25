Баскетбольная команда«Уфимец» сразится с четырьмя соперниками
С 26 по 29 сентября в Чебоксарах пройдет квалификационный раунд Кубка России.
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ufimets.ru
Команда Уфы проведет матчи против УНИКС-2, «Самары-2», «Чебоксарских Ястребов»и «Автодора-2». С некоторыми соперниками команда Уфы уже знакома: в прошлогоднем квалификационном раунде Кубка России уфимцы уже успели сыграть с командами УНИКС-2 и «Самара-2». Без двух Павла Громыко и Артема Исакова в составе спортсмены одержали две победы. «Автодор-2» – новый противник для уфимцев.
Расписание матчей квалификационного раунда:
26 сентября, 13.30 «Уфимец»– «Автодор–2»
27 сентября , 16.30 «Уфимец»–«Чебоксарские Ястребы»
28 сентября, 12.00 «Уфимец»–«УНИКС–2»
29 сентября, 11.00 «Уфимец»–«Самара–2»
В 1/16 финала Кубка России пройдет лишь победитель из каждой подгруппы. Он сразится за выход в 1/8 с командой из Владивостока «Спартак-Приморье».
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