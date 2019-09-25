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«Салават Юлаев» обыграл «Спартак»

В стартовой игре второго выездного турне текущего чемпионата КХЛ команда города одержала победу в Москве.

  • vk.com/hcsalavat

Встреча завершилась со счетом 4:2. Московская команда лидировала с разницей в две шайбы: в ворота уфимцев их забили в ворота Робина Ганзла и Евгения Кулика. К середине третьего периода «Салават Юлаев» смог выйти вперед: удары в ворота оформили Никита Сошников, Линус Умарк и Филип Ларсен. В концовке матча еще один гол забил Владимир Жарков в пустые ворота.

«Салават Юлаев» поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В этом сезоне команда выиграла пять из восьми матчей.

Следующая игра со СКА пройдет в Санкт-Петербурге 26 сентября  в 21.30 по уфимскому времени.

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