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В Уфе стартует первый тур Кубка России по волейболу

Все встречи пройдут на стадионе «Динамо», а вход на матчи будет свободным.

  • vk.com/volleyufa

Помимо хозяев из команды «Урал» в первом туре выступят «Факел» из Нового Уренгоя, «Нефтяник» из Оренбурга, нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», стерлитамакский «Тархан» и клуб «Торпедо» из Челябинска. Публикуем расписание матчей.

Вторник, 17 сентября

15.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург)

17.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Тархан» (Стерлитамак)

19.00  – «Урал» (Уфа) – «Торпедо» (Челябинск)

 

Среда, 18 сентября

15.00 – «Тархан» (Стерлитамак) – «Нефтяник» (Оренбург)

17.00 – «Торпедо» (Челябинск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

19.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)

 

Четверг, 19 сентября

15.00 – «Нефтяник» (Оренбург) – «Торпедо» (Челябинск)

17.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой)

19.00 – «Урал» (Уфа) – «Тархан» (Стерлитамак)

 

Суббота, 21 сентября

15.00 – «Тархан» (Стерлитамак) – «Торпедо» (Челябинск)

17.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Нефтяник» (Оренбург)

19.00 – «Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)

 

Воскресенье, 22 сентября

15.00 – «Торпедо» (Челябинск) – «Факел» (Новый Уренгой)

17.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Тархан» (Стерлитамак)

19.00 – «Нефтяник» (Оренбург) – «Урал» (Уфа).

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Автор: karinakim
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