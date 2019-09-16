В Уфе стартует первый тур Кубка России по волейболу

Все встречи пройдут на стадионе «Динамо», а вход на матчи будет свободным.

Помимо хозяев из команды «Урал» в первом туре выступят «Факел» из Нового Уренгоя, «Нефтяник» из Оренбурга, нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», стерлитамакский «Тархан» и клуб «Торпедо» из Челябинска. Публикуем расписание матчей.