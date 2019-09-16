В Уфе стартует первый тур Кубка России по волейболу
Все встречи пройдут на стадионе «Динамо», а вход на матчи будет свободным.
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vk.com/volleyufa
Помимо хозяев из команды «Урал» в первом туре выступят «Факел» из Нового Уренгоя, «Нефтяник» из Оренбурга, нижневартовский клуб «Югра-Самотлор», стерлитамакский «Тархан» и клуб «Торпедо» из Челябинска. Публикуем расписание матчей.
Вторник, 17 сентября
15.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Нефтяник» (Оренбург)
17.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Тархан» (Стерлитамак)
19.00 – «Урал» (Уфа) – «Торпедо» (Челябинск)
Среда, 18 сентября
15.00 – «Тархан» (Стерлитамак) – «Нефтяник» (Оренбург)
17.00 – «Торпедо» (Челябинск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
19.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Урал» (Уфа)
Четверг, 19 сентября
15.00 – «Нефтяник» (Оренбург) – «Торпедо» (Челябинск)
17.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Факел» (Новый Уренгой)
19.00 – «Урал» (Уфа) – «Тархан» (Стерлитамак)
Суббота, 21 сентября
15.00 – «Тархан» (Стерлитамак) – «Торпедо» (Челябинск)
17.00 – «Факел» (Новый Уренгой) – «Нефтяник» (Оренбург)
19.00 – «Урал» (Уфа) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
Воскресенье, 22 сентября
15.00 – «Торпедо» (Челябинск) – «Факел» (Новый Уренгой)
17.00 – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Тархан» (Стерлитамак)
19.00 – «Нефтяник» (Оренбург) – «Урал» (Уфа).
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