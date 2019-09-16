Жителей Уфы приглашают на тренировки по американскому футболу

В команде открыт набор новых игроков, так что лучшим из тех, кто пришел на тренировку, предложат присоединиться к «Волкодавам» для участия в соревнованиях. Летом спортсмены уже проводили открытые тренировки на улице. Организаторы сообщают, что найдут применение навыкам: «Футбол, баскетбол, хоккей, легкая и тяжелая атлетика, лыжи, единоборства и даже шахматы – любые элементы из этих видов спорта ты найдешь у нас», – написано в сообществе команды в соцсети.

Тренировки проходят в спортивном комплексе «Маршал Артс» по адресу ул. Новоженова, д. 9 к2 каждое воскресенье с 11.50 до 14.00. В ней могут участвовать игроки старше шестнадцати лет. При себе нужно иметь спортивную форму – шорты и футболку, обувь без шипов и питьевую воду. Две первые тренировки для новичков проведут бесплатно.