Большой хоккей стартует в Уфе

В первых играх на выезде подопечные Николая Цулыгина в трех выездных встречах заработали пять очков, однажды проиграв по буллитам «Куньлунь Ред Стар», затем взяв реванш и позднее обыграв «Сибирь». Команда Андрея Мартемьянова пока ни разу не проиграла. Екатеринбургская дружина нанесла поражение «Северсталь», «Витязь», СКА и «Металлург». В прошлом сезоне «юлаевцы» обошли «Автомобилист» в борьбе за Кубок Гагарина на стадии полуфинала конференции.

Зрителей на «Уфа-Арене» ждет большой праздник, организаторы обещают сюрпризы. Интрига также в том, в какой форме уфимцы выйдут на лед. Напомним, в этом году у башкирского клуба появилась альтернативная черная форма.

Начало матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» в 19.00 по уфимскому времени.