Большой хоккей стартует в Уфе
Сегодня на обновленной «Уфа-Арене» начнется 12-й сезон КХЛ: «Салават Юлаев» дома принимает «Автомобилист».
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vk.com/hcsalavat
В первых играх на выезде подопечные Николая Цулыгина в трех выездных встречах заработали пять очков, однажды проиграв по буллитам «Куньлунь Ред Стар», затем взяв реванш и позднее обыграв «Сибирь». Команда Андрея Мартемьянова пока ни разу не проиграла. Екатеринбургская дружина нанесла поражение «Северсталь», «Витязь», СКА и «Металлург». В прошлом сезоне «юлаевцы» обошли «Автомобилист» в борьбе за Кубок Гагарина на стадии полуфинала конференции.
Зрителей на «Уфа-Арене» ждет большой праздник, организаторы обещают сюрпризы. Интрига также в том, в какой форме уфимцы выйдут на лед. Напомним, в этом году у башкирского клуба появилась альтернативная черная форма.
Начало матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» в 19.00 по уфимскому времени.
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