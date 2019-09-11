На матче «Динамо» – «Уфа» будет использована система VAR

Матч 9-го тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Уфой» пройдет 16 сентября в Москве. Начало в 22 часа по уфимскому времени. В игре 8-го тура «Уфа» — «Оренбург» систему VAR не применяли. У болельщиков после этой встречи осталось много вопросов к судейской бригаде. Поэтому в Российском Футбольном Союзе приняли решение о судейской реформе. Система видеопомощи позволит официально выявить и подтвердить возможные ошибки судьи во время матча.