На матче «Динамо» – «Уфа» будет использована система VAR
Система видеопомощи арбитрам (Video assistant referee) — технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов. Она дает возможность просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье вынести справедливый вердикт.
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Фото: www.fcufa.pro
Матч 9-го тура Российской Премьер-лиги между «Динамо» и «Уфой» пройдет 16 сентября в Москве. Начало в 22 часа по уфимскому времени. В игре 8-го тура «Уфа» — «Оренбург» систему VAR не применяли. У болельщиков после этой встречи осталось много вопросов к судейской бригаде. Поэтому в Российском Футбольном Союзе приняли решение о судейской реформе. Система видеопомощи позволит официально выявить и подтвердить возможные ошибки судьи во время матча.
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