Голкипер «Салавата Юлаева» признан лучшим вратарем стартовой недели КХЛ
В трех гостевых матчах уфимские хоккеисты одержали две победы, причем одну встречу Юха Метсола отыграл на ноль.
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Фото: ХК «Салават Юлаев»
Лучшим вратарем первой недели чемпионата голкипера назвала Комиссия по определению лучших игроков Континентальной Хоккейной Лиги. По данным лиги, Метсола отразил 95,83% бросков при коэффициенте надежности 1,30. Отрезок без пропущенных шайб составил 125 минут 07 секунд. В прошлом сезоне Юха Метсола был признан лучшим вратарем, а болельщики «Салавата Юлаева» стали называть его «финская стена».
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