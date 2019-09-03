В футбольном клубе «Уфа» сменился состав игроков

Теперь в команде новый защитник, а нападающий уходит играть за «Динамо» — все эти перестановки происходят на правах аренды.

Защитник Санкт-Петербургского «Зенита» Денис Терентьев продолжит карьеру в футбольном клубе «Уфа», а нападающий команды Сильвестр Игбун будет играть за «Динамо» с правом последующего выкупа.

Денис Терентьев – двукратный чемпион России в сезонах 2011-2012 и 2018-2019 годов. В нынешнем сезоне на счету защитника – два матча в Российской Премьер-Лиге. Сильвестр Игбун перешел в команду «Уфа» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В этом сезоне 28-летний игрок принял участие в шести матчах РПЛ, в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил одну желтую карточку. Всего за «Уфу» футболист из Нигерии провел 119 матчей и забил 27 голов.