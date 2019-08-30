В Башкортостане появилась новая баскетбольная сборная

Свой первый сезон спортсмены начнут в играх с командами из Краснодара, Вологодской области, Новосибирска и Казани.

В Благовещенске создали команду «Уфимец-юниор», которая будет играть в детско-юношеской баскетбольной лиге. По итогам жеребьевки, молодые люди сразятся со сверстниками из «Локомотив-Кубань», «Волгожанина», «Новосибирска», «КазБас-ДЮБЛ» и командой из Тольятти.

Команда уже провела тренировочные сборы и сыграла два матча с московским «Динамо», в которых одержала победу. За «Уфимец-юниор» будут играть парни из Уфы, Благовещенска, Татышлинского района и Баймака. Тренером сборной назначен Александр Осокин, который уже руководил другой юношеской командой города.