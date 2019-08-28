Жителям Уфы предлагают стать спортивными судьями

В Уфе пройдут курсы для молодых арбитров: на занятия приглашают всех, кто хочет посмотреть на спортивную площадку с другого ракурса.

С 1 октября начнется новый сезон «Школы молодого арбитра по баскетболу». Для участников курса подготовили теоретические и практические занятия: в течение полугода они изучат правила игры и методику судейства.



На курсах ждут девушек и юношей от шестнадцати до двадцати пяти лет с достаточным уровнем физической подготовки. Выпускники школы смогут судить как первенства города и республики, так и российские соревнования: обучать студентов будут судья международной федерации баскетбола Владимир Охрименко и судьи республиканской категории.



Занятия начнутся в Башкирском государственном аграрном университете в первой половине октября.