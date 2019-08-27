В Уфе впервые проведут фестиваль национальных видов спорта

В этом году Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Уфе. До этого он проводился только в Ульяновске и Сыктывкаре.

На фестивале можно будет посмотреть на соревнования по куреш, борьбе на поясах, стрельбе из лука, конным скачкам и городошному спорту. Из неолимпийских спортивных дисциплин в программе – бильярдный спорт, акробатический рок-н-ролл и хоккей с мячом.

Кроме того, на фестивале пройдут соревнования в национальных видах спорта других республик: например, в этом году в программу вошел якутский мас-рестлинг. По правилам этой дисциплины спортсмены, удерживая равновесие на доске, должны перетянуть палку из рук противника.

Фестиваль будет проходить на территории Центра спортивной подготовки, расположенного на проспекте Дружбы народов, 47.