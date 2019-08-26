Уфимские хоккеистки обыграли соперниц из Китая
Команда «Агидель» провела второй матч на международном турнире. Соперником на этот раз стала сборная Китая. Итог встречи 1 – 5 в пользу спортсменок из Уфы.
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Фото: vk.com/agidel_ufa
Международной турнир в Пекине «Один пояс и один путь» проходит с 23 августа. В стартовой игре уфимки обыграли местную команду «Пекин Лан Ди» со счетом 1 –6. В соревнованиях, кроме «Агидели», принимают участие еще пять команд: финская «Киекко-Эспоо», чешская «Кладно», национальная сборная Китая, а также ещё два коллектива из поднебесной – «Пекин Лан Ди» из Пекина и новый участник чемпионата Женской хоккейной лиги «КРС Ванке Рэйз» из города Шэньчжэнь. На предварительном этапе все команды проводят по три матча, после чего лидеры групп «А» и «В» сыграют между собой в финале. Команды, занявшие вторую позицию в группе, сойдутся в игре за третье место. Турнир завершится 29 августа.
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