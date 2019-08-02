Уфа примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Матчи мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году будут проводиться в десяти городах России.

Изначально Международная федерация волейбола внесла в список только Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфу. Накануне, 1 августа, стало известно, что список дополнили Ярославлем и городом Кемерово.

Всего участвовать в Чемпионате будут 24 команды. Команда России как хозяин проведения чемпионата и Польша, как предыдущий чемпион, освобождены от квалификации. Остальные команды, участвующие в турнире, будут определены позднее.